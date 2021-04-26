В Украине резко упал прирост COVID-больных

В Украине за последние 24 часа подтвердили 5 062 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Такие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов утром в понедельник, 26 апреля.





Это намного меньше вчерашнего показателя заражений и, скорее всего, связано с выходными днями в стране.





"В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 061 человек; летальных случаев – 195; выздоровело – 6 910 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.





Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 030 333 человека, 42 518 пациентов скончались, 1 579 438 человек выздоровели.





Количество новых случаев COVID-19 в регионах в сутки:





Киев - 256 случаев;

Винницкая область - 60 случаев;

Волынская область - 198 случаев;

Днепропетровская область - 676 ​​случаев;

Донецкая область - 265 случаев;

Житомирская область - 192 случая;

Закарпатская - 41 случай;

Запорожская область - 135 случаев;

Ивано-Франковская область - 44 случая;

Киевская область - 305 случаев;

Кировоградская область - 203 случая;

Луганская область - 45 случаев;

Львовская область - 311 случаев;

Николаевская область - 375 случаев;

Одесская область - 397 случаев;

Полтавская область - 106 случаев;

Ровенская область - 144 случая;

Сумская область - 182 случая;

Тернопольская область - 207 случаев;

Харьковская область - 313 случаев;

Херсонская область - 80 случаев;

Хмельницкая область - 40 случаев;

Черкасская область - 277 случаев;

Черновицкая область - 96 случаев;

Черниговская область - 114 случаев.



