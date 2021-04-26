В девяти регионах за сутки ни одной COVID-прививки

За минувшие сутки в Украине прививки против коронавируса COVID-19 получили лишь 1 114 человек, что в четыре раза меньше вчерашнего показателя. В девяти регионах не сделали ни одной прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в понедельник, 26 апреля.





По его данным, с начала прививочной кампании в стране привили 528 030 человек, из них получили первую дозу – 528 028 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – пять человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).





Вакцинацию проводили 51 мобильной бригадой по иммунизации и в 12 пунктах прививок. При этом в девяти регионах не привили ни одного человека. Это Киев, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Сумская, Тернопольская и Черниговская области,





По состоянию на 25 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 492 494 украица.





В свою очередь СНБО информирует, что за сутки в Украине сделали 210 прививок препаратом AstraZeneca, 382 – вакциной Sinovac Biotech и 522 – препаратом Pfizer-BioNTech.





Количество прививок в Украине за сутки:





Киев - 0 прививок;

Винницкая область - 17 прививок;

Волынская область - 2 прививки;

Днепропетровская область - 44 прививки;

Донецкая область - 0 прививок;

Житомирская область - 48 прививок;

Закарпатская область - 0 прививок;

Запорожская область - 3 прививки;

Ивано-Франковская область - 0 прививок;

Киевская область - 177 прививок;

Кировоградская область - 30 прививок;

Луганская область - 0 прививок;

Львовская область - 0 прививок;

Николаевская область - 41 прививки;

Одесская область - 47 прививок;

Полтавская область - 96 прививок;

Ровенская область - 180 прививок;

Сумская область - 0 прививок;

Тернопольская область - 0 прививок;

Харьковская область - 307 прививок;

Херсонская область - 4 прививки;

Хмельницкая область - 13 прививок;

Черкасская область - 95 прививок;

Черновицкая область - 10 прививок;

Черниговская область - 0 прививок.



