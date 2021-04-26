В девяти регионах за сутки ни одной COVID-прививки

За минувшие сутки в Украине прививки против коронавируса COVID-19 получили лишь 1 114 человек, что в четыре раза меньше вчерашнего показателя. В девяти регионах не сделали ни одной прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в понедельник, 26 апреля.
По его данным, с начала прививочной кампании в стране привили 528 030 человек, из них получили первую дозу – 528 028 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – пять человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).
Вакцинацию проводили 51 мобильной бригадой по иммунизации и в 12 пунктах прививок. При этом в девяти регионах не привили ни одного человека. Это Киев, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Сумская, Тернопольская и Черниговская области,
По состоянию на 25 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 492 494 украица.
В свою очередь СНБО информирует, что за сутки в Украине сделали 210 прививок препаратом AstraZeneca, 382 – вакциной Sinovac Biotech и 522 – препаратом Pfizer-BioNTech.
Количество прививок в Украине за сутки:
Киев - 0 прививок;
Винницкая область - 17 прививок;
Волынская область - 2 прививки;
Днепропетровская область - 44 прививки;
Донецкая область - 0 прививок;
Житомирская область - 48 прививок;
Закарпатская область - 0 прививок;
Запорожская область - 3 прививки;
Ивано-Франковская область - 0 прививок;
Киевская область - 177 прививок;
Кировоградская область - 30 прививок;
Луганская область - 0 прививок;
Львовская область - 0 прививок;
Николаевская область - 41 прививки;
Одесская область - 47 прививок;
Полтавская область - 96 прививок;
Ровенская область - 180 прививок;
Сумская область - 0 прививок;
Тернопольская область - 0 прививок;
Харьковская область - 307 прививок;
Херсонская область - 4 прививки;
Хмельницкая область - 13 прививок;
Черкасская область - 95 прививок;
Черновицкая область - 10 прививок;
Черниговская область - 0 прививок.