Выходные на Пасху 2021: сколько дней будут отдыхать украинцы

В 2021 году Светлое Христово Воскресение у православных верующих приходится на 2 мая, а 1 мая в Украине отмечают Международный день труда.





Оба праздника являются государственными и попадают на выходные дни.





Согласно статье 67 КЗоТ, в случае, когда официальный праздник совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного.





Таким образом украинцев ожидают четырехдневные каникулы с 1 по 4 мая (выходной субботы, на который попадает Международный день труда, переносится на понедельник 3 мая, а выходной воскресенья, на который попадает Пасха – на вторник 4 мая).





Кроме того, в воскресенье, 9 мая, в Украине отмечают государственный праздник День Победы, который также предусматривает перенос выходного дня на 10 мая.





Всего в последний месяц весны будет 18 рабочих дней и 13 выходных и праздничных.



