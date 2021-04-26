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Новости
Украина
26 апреля 21, 13:23
Выходные на Пасху 2021: сколько дней будут отдыхать украинцы
Пасха
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В мае отмечают Пасху, Международный день труда и День Победы. Все праздники являются государственными и предусматривают дополнительные дни отдыха.
В 2021 году Светлое Христово Воскресение у православных верующих приходится на 2 мая, а 1 мая в Украине отмечают Международный день труда.

Оба праздника являются государственными и попадают на выходные дни.

Согласно статье 67 КЗоТ, в случае, когда официальный праздник совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного.

Таким образом украинцев ожидают четырехдневные каникулы с 1 по 4 мая (выходной субботы, на который попадает Международный день труда, переносится на понедельник 3 мая, а выходной воскресенья, на который попадает Пасха – на вторник 4 мая).

Кроме того, в воскресенье, 9 мая, в Украине отмечают государственный праздник День Победы, который также предусматривает перенос выходного дня на 10 мая.

Всего в последний месяц весны будет 18 рабочих дней и 13 выходных и праздничных.

Источник: https://korrespondent.net/
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