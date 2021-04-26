Кравчук ожидает утверждение документа по Донбассу

Трехсторонная контактная группа на этой неделе может утвердить документ по усилению контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала ДОМ.





"Я предложил документ, там семь пунктов дополнений к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года. Передал его послу от ОБСЕ в ТКГ госпоже Хайди Грау. На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказала, что это историческое событие", - заявил Кравчук.





Он уточнил, что предложения украинской стороны касается трех основных направлений.





"Во-первых, усилить контроль над соблюдением режима прекращения огня, в том числе, с помощью миссии ОБСЕ, чьи наблюдатели присутствуют на Донбассе. Второе - санкции, наказание тех, кто нарушил режим тишины. Третье - как только есть нарушение, есть погибшие, любая сторона может требовать собрать немедленно рабочую группу, чтобы обсудить и принять меры. Немедленно. В течение 12 часов", - рассказал Кравчук.





Он добавил, что над документом продолжает работать рабочая группа в ТКГ, его обсудят 27 апреля.





"Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе. Очень", - заключил Кравчук.





Отметим, о возможном прорыве в переговорах Кравчук, а также ТКГ заявляли на прошлой неделе - после встречи советников нормандской четверки.



