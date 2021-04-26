Гладковскому-младшему вручили обвинение

Игорю Гладковскому в понедельник, 26 апреля, вручили в Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили обвинительный акт, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





"Игорь Гладковский пришел в САП", - сказал собеседник агентства.





Также сообщается, что Гладковскому вручен обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде.





Напомним, на прошлой неделе стало известно, что НАБУ объявило Игоря Гладковского в розыск. По данным следствия, с помощью подозреваемого в 2015-2017 годах общество с ограниченной ответственностью Оптимумспецдеталь получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома.





В ответ на это Олег Гладковский заявил, что подает на НАБУ в суд.





Вскоре появилась информация, что Гладковский-младший покинул страну и находится в Европе. А накануне стало известно, что он вернулся в Украину.



