Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.62
USD
27.83
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 апреля 21, 13:30
Гладковскому-младшему вручили обвинение
Игорь Гладковский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На прошлой неделе НАБУ объявило Игоря Гладковского в розыск, а сегодня он сам явился в САП, пишут СМИ.
Игорю Гладковскому в понедельник, 26 апреля, вручили в Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили обвинительный акт, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Игорь Гладковский пришел в САП", - сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что Гладковскому вручен обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что НАБУ объявило Игоря Гладковского в розыск. По данным следствия, с помощью подозреваемого в 2015-2017 годах общество с ограниченной ответственностью Оптимумспецдеталь получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома.

В ответ на это Олег Гладковский заявил, что подает на НАБУ в суд.

Вскоре появилась информация, что Гладковский-младший покинул страну и находится в Европе. А накануне стало известно, что он вернулся в Украину.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Нидерланды выдвинули официальное обвинение по МН17
Трамп ошибочно обвинил Канаду в поджоге Белого дома - CNN
Интернет-звезде грозит обвинение в Таиланде
Глава Херсонской ОГА ответил на обвинение отца Гандзюк
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский отверг переговоры с сепаратистами
noimageКравчук ожидает утверждение документа по Донбассу
noimageВыходные на Пасху 2021: сколько дней будут отдыхать украинцы
noimageЗеленский предлагает расширить нормандский формат
noimageВ девяти регионах за сутки ни одной COVID-прививки
Лента новостей