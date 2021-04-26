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Новости
Украина
26 апреля 21, 13:32
Зеленский отверг переговоры с сепаратистами
Владимир Зеленский
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Ранее российский президент Путин предложил Зеленскому вести сначала переговоры с представителями "ЛДНР", а потом уже с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен вести диалог с лидерами самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Об этом он заявил в интервью Financial Times, опубликованном в понедельник, 26 апреля.

Он отверг предложение президента РФ Владимира Путина вести переговоры с представителями "ЛДНР", а потом уже с Россией. После этого лидеры сепаратистов Донецка и Луганска объявили о готовности к переговорам с Зеленским.

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - сказал Зеленский.

А вот с Путиным он готов вести переговоры где угодно: "Важно содержание, а не место".

Также он прокомментировал реакцию Запада на стягивание российских войск к границе Украины при том, что фактически призыв Киева к предоставлению Плана действий по членству в НАТО остался без внимания.

"Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу", - добавил президент.

Отметим, в России именно планы Украины по ПДЧ в НАТО назвали причиной напрженности вокруг Донбасса.

Источник: https://korrespondent.net/
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