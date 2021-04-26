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Новости
Украина
26 апреля 21, 22:12
На Донбассе ранен боец ВСУ
зона ООС
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Сепаратисты открывали огонь по позициям украинской армии из автоматических станковых гранатометов.

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил в результате обстрела сепаратистов ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Север в Facebook.

Отмечается, что позиции ВСУ враг обстреливал из автоматических станковых гранатометов.

"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное", - подчеркнули в пресс-службе.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, под обстрел сепаратистов попали гражданские объекты в Водяном. Сепаратисты обстреляли населенный пункт из минометов и гранатометов. Обошлось без жертв среди мирных жителей.
Korrespondent
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