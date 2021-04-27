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Новости
Украина
27 апреля 21, 14:41
В Киеве в три раза подскочил прирост COVID-19
COVID-19
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За сутки скончался 31 пациент с коронавирусом. При этом 829 человек сумели преодолеть инфекцию.
В Киеве за минувшие сутки подтвердили 869 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это более чем в три раза выше вчерашнего показателя в 256 инфицированных, сообщил мэр Виталий Кличко во вторник, 27 апреля.

Среди новых заболевших 482 женщины в возрасте от 19 до 95 лет, 356 мужчин – от 18 до 91 лет, 16 девочек – от 1 месяца до 15 лет и 15 мальчиков – от 1 года до 17 лет.

Госпитализированы 140 человек с коронавирусом. Еще 153 человека попали в больницы с подозрением на COVID-19 и пневмонию.

За сутки скончался 31 пациент (с начала эпидемии 4497). Также 829 человек преодолели коронавирус (в целом 120 873).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (168), Днепровском (115) и Соломенском (108).

В целом в столице Украины с начала пандемии зафиксировано 192 620 случаев коронавирусной болезни.

Источник: https://korrespondent.net/
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