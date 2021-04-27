В Киеве в три раза подскочил прирост COVID-19

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 869 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это более чем в три раза выше вчерашнего показателя в 256 инфицированных, сообщил мэр Виталий Кличко во вторник, 27 апреля.





Среди новых заболевших 482 женщины в возрасте от 19 до 95 лет, 356 мужчин – от 18 до 91 лет, 16 девочек – от 1 месяца до 15 лет и 15 мальчиков – от 1 года до 17 лет.





Госпитализированы 140 человек с коронавирусом. Еще 153 человека попали в больницы с подозрением на COVID-19 и пневмонию.





За сутки скончался 31 пациент (с начала эпидемии 4497). Также 829 человек преодолели коронавирус (в целом 120 873).





Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (168), Днепровском (115) и Соломенском (108).





В целом в столице Украины с начала пандемии зафиксировано 192 620 случаев коронавирусной болезни.



