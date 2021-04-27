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Новости
Украина
27 апреля 21, 14:44
В Польше озвучили подробности визита Зеленского
Зеленский и Дуда
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Украинский президент примет участие в праздновании 230-летия принятия Конституции Польши.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая посетит Польшу. О программе визита сообщили в пресс-службе президента Польши Анджея Дуды.

Визит Зеленского будет приурочен к празднованию 230-летия принятия Конституции Польши. В свою очередь Дуда посетит Украину на День Независимости.

"3 мая президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двухсторонние отношения обсудили глава бюро международной политики Польши Кшиштоф Щерский и советник по иностранным делам президента Украины Игорь Жовква.

В частности, они обсудили действия российской армии в Черном море и на востоке Украины.

"Осталась экипировка, атакующие способности. Мы имеем дело с умеренным выводом войск. Украинская сторона рассматривает эту ситуацию как паузу в напряженной ситуации", - сообщил Щерский.

Также шла речь о председательстве Польши в ОБСЕ в следующем году. "Мы рассматривали различные сценарии повышения роли ОБСЕ в стабилизации ситуации на востоке Украины", - сообщил Щерский.

Кроме того, поднимался вопрос поддержки Украины на форуме НАТО и ЕС. "Польша убедит своих союзников открыть и развивать отношения с Украиной", - заверил Щерский.

Напомним, в конце февраля Зеленский и Дуда в телефонном разговоре обсудили ряд вопросов, среди которых и противодействие строительству российского газопровода Северный поток-2.

Источник: https://korrespondent.net/
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