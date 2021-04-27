В Польше озвучили подробности визита Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая посетит Польшу. О программе визита сообщили в пресс-службе президента Польши Анджея Дуды.





Визит Зеленского будет приурочен к празднованию 230-летия принятия Конституции Польши. В свою очередь Дуда посетит Украину на День Независимости.





"3 мая президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой", - говорится в сообщении.





Отмечается, что двухсторонние отношения обсудили глава бюро международной политики Польши Кшиштоф Щерский и советник по иностранным делам президента Украины Игорь Жовква.





В частности, они обсудили действия российской армии в Черном море и на востоке Украины.





"Осталась экипировка, атакующие способности. Мы имеем дело с умеренным выводом войск. Украинская сторона рассматривает эту ситуацию как паузу в напряженной ситуации", - сообщил Щерский.





Также шла речь о председательстве Польши в ОБСЕ в следующем году. "Мы рассматривали различные сценарии повышения роли ОБСЕ в стабилизации ситуации на востоке Украины", - сообщил Щерский.





Кроме того, поднимался вопрос поддержки Украины на форуме НАТО и ЕС. "Польша убедит своих союзников открыть и развивать отношения с Украиной", - заверил Щерский.





Напомним, в конце февраля Зеленский и Дуда в телефонном разговоре обсудили ряд вопросов, среди которых и противодействие строительству российского газопровода Северный поток-2.



