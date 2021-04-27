Песков о встрече Зеленский-Путин: Переговоры идут

На данный момент нет конкретных предложений по встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, но обсуждение встречи продолжается. Об этом сообщил во вторник, 27 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





"Замруководителя администрации Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины", - сказал он.





Песков отметил, что необходимо прояснить еще много деталей по повестке возможной встречи.





Он напомнил, что "абсолютно четко было изложено президентом его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога".





"Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины", - подчеркнул Песков.





При этом он добавил, что Киев пока не предлагал конкретные площадки для встречи.





Накануне Зеленский сообщил, что поручил своему Офису начать согласовывать сроки и место проведение встречи с Путиным. "Мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча состоится", - выразил уверенность президент.





На прошлой неделе Путин ответил на предложение Зеленского о встрече на Донбассе. Российский лидер заявил, что ждет украинского президента в Москве "в любое удобное для него время". Также Путин предложил Зеленскому решать проблему Донбасса с лидерами "республик" сепаратистов – "ЛНР" и "ДНР".



