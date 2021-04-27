Зеленский отправился к админгранице с Крымом

Президент Владимир Зеленский прибыл во вторник, 27 апреля, с визитом в Херсонскую область, сообщает его пресс-служба.





Отмечается, что в ходе поездки Зеленский посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице со временно оккупированным Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими.





"В Херсоне президент проведет совещание по ситуации с безопасностью на административной границе со временно оккупированным Крымским полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях", - сказано в сообщении.





Напомним, недавно Зеленский побывал с двухдневным визитом на передовой на Донбассе.





А вчера президент находился на Чернобыльской АЭС.



