Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.55
USD
27.77
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
27 апреля 21, 14:51
Зеленский отправился к админгранице с Крымом
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент посетит передовые позиции военных на временной админгранице с аннексированным Крымом.
Президент Владимир Зеленский прибыл во вторник, 27 апреля, с визитом в Херсонскую область, сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что в ходе поездки Зеленский посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице со временно оккупированным Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими.

"В Херсоне президент проведет совещание по ситуации с безопасностью на административной границе со временно оккупированным Крымским полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно Зеленский побывал с двухдневным визитом на передовой на Донбассе.

А вчера президент находился на Чернобыльской АЭС.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Владимир Зеленский переговорит с Меркель и Макроном
В G7 сделали заявление по ситуации на границе с Украиной
В РФ советуют США "держаться подальше от Крыма"
Двойная стратегия Путина
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Мукачево построят новый аэропорт
noimageУкраина объявила о высылке консула РФ в Одессе
noimageПесков о встрече Зеленский-Путин: Переговоры идут
noimageВ Польше озвучили подробности визита Зеленского
noimageВ Киеве в три раза подскочил прирост COVID-19
Лента новостей