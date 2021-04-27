В Мукачево построят новый аэропорт

На территории Мукачевской общины построят новый аэропорт Мукачево-3. Меморандум о сотрудничестве по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатской области был подписан во вторник, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.





Отмечается, что правительство поддержало включение этого проекта в государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года.





В 2021 году из государственного бюджета уже выделили 30 млн гривен на изготовление проектной документации.





"Ожидается также субвенция из госбюджета на 4 млрд грн. Именно такая сумма по предварительным подсчетам требуется на строительство взлетно-посадочной полосы (3 млрд грн) и инфраструктуры (1 млрд грн)", - отметили в ОГА.





Сообщается, что конфигурация аэропорта в Закарпатье будет подобной аэропорту в Хорватии.





В ближайшее время ожидается старт разработки проектной документации, выделение земельного участка под строительство объекта и других процессов, предусмотренных проектом.





Ориентировочный срок строительства составляет около трех лет.



