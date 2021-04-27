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Украина
27 апреля 21, 14:52
В Мукачево построят новый аэропорт
аэропорт
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Конфигурация аэропорта в Закарпатье будет подобной аэропорту в Хорватии. Ориентировочный срок строительства составляет около трех лет.
На территории Мукачевской общины построят новый аэропорт Мукачево-3. Меморандум о сотрудничестве по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатской области был подписан во вторник, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Отмечается, что правительство поддержало включение этого проекта в государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года.

В 2021 году из государственного бюджета уже выделили 30 млн гривен на изготовление проектной документации.

"Ожидается также субвенция из госбюджета на 4 млрд грн. Именно такая сумма по предварительным подсчетам требуется на строительство взлетно-посадочной полосы (3 млрд грн) и инфраструктуры (1 млрд грн)", - отметили в ОГА.

Сообщается, что конфигурация аэропорта в Закарпатье будет подобной аэропорту в Хорватии.

В ближайшее время ожидается старт разработки проектной документации, выделение земельного участка под строительство объекта и других процессов, предусмотренных проектом.

Ориентировочный срок строительства составляет около трех лет.

Источник: https://korrespondent.net/
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