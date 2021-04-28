COVID-19: в Украине почти 10 тысяч новых больных

В Украине за минувшие сутки подтвердили 9 590 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Рост числа заболевших продолжается третий день подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в среду, 28 апреля.
"В частности, заболели 451 детей и 217 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 623 человек; летальных случаев – 441; выздоровело –20 062 человек", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 047 838 человек, 43 391 пациентов скончались, 1 616 891 человек выздоровели.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах в сутки:
- Киев - 1070;
- Винницкая область - 223;
- Волынская область - 356;
- Днепропетровская область - 584;
- Донецкая область - 811;
- Житомирская область - 232;
- Закарпатская - 115;
- Запорожская область - 485;
- Ивано-Франковская область - 102;
- Киевская область - 384;
- Кировоградская область - 134;
- Луганская область - 213;
- Львовская область - 530;
- Николаевская область - 281;
- Одесская область - 522;
- Полтавская область - 445;
- Ровенская область - 417;
- Сумская область - 267;
- Тернопольская область - 206;
- Харьковская область - 818;
- Херсонская область - 222;
- Хмельницкая область - 483;
- Черкасская область - 445;
- Черновицкая область - 129;
- Черниговская область - 116.
Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина выходит из третьей волны пандемии, хотя в стране третий день растет заболеваемость коронавирусом. Также стало известно, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.