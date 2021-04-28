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Новости
Украина
28 апреля 21, 09:40
COVID-19: в Украине почти 10 тысяч новых больных
ковид
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В больницы госпитализировали – 3 623 человека. Скончался 441 пациент.
Выздоровели свыше 20 тысяч украинцев.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 9 590 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Рост числа заболевших продолжается третий день подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в среду, 28 апреля.

"В частности, заболели 451 детей и 217 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 623 человек; летальных случаев – 441; выздоровело –20 062 человек", – написал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 047 838 человек, 43 391 пациентов скончались, 1 616 891 человек выздоровели.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах в сутки:

  • Киев - 1070;
  • Винницкая область - 223;
  • Волынская область - 356;
  • Днепропетровская область - 584;
  • Донецкая область - 811;
  • Житомирская область - 232;
  • Закарпатская - 115;
  • Запорожская область - 485;
  • Ивано-Франковская область - 102;
  • Киевская область - 384;
  • Кировоградская область - 134;
  • Луганская область - 213;
  • Львовская область - 530;
  • Николаевская область - 281;
  • Одесская область - 522;
  • Полтавская область - 445;
  • Ровенская область - 417;
  • Сумская область - 267;
  • Тернопольская область - 206;
  • Харьковская область - 818;
  • Херсонская область - 222;
  • Хмельницкая область - 483;
  • Черкасская область - 445;
  • Черновицкая область - 129;
  • Черниговская область - 116.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина выходит из третьей волны пандемии, хотя в стране третий день растет заболеваемость коронавирусом. Также стало известно, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.
Korrespondent
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