За I квартал 3391 гражданин Украины изменили свое имя

Именно столько соответствующих актовых записей было составлено органами государственной регистрации актов гражданского состояния за указанный период.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, что в течение прошлого года такой же процедурой воспользовались 12 528 граждан.

При этом отмечается, что некоторые граждане все-таки не могут изменить свое имя, поскольку существуют причины из-за которых могут отказать в этом. А именно - в случае:

▪️ осуществления в отношении заявителя уголовного производства или его пребывания под административным надзором;

▪️ наличия у заявителя судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

▪️ официального обращения правоохранительных органов иностранных государств об объявлении в розыск заявителя;

▪️ представления заявителем недостоверных сведений.