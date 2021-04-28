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Новости
Украина
28 апреля 21, 09:58
Подрыв машины на Донбассе: названо имя погибшего бойца
Роман Гуляк
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Во вторник, 27 апреля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий

Во вторник, 27 апреля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Роман Гуляк из Хмельницкой области. Об этом сообщил Волочисский городской совет на странице в Facebook.

Погибший военный является уроженцем Волочисской общины.

Наш земляк, бывший ученик Волочисского УВК Роман Гуляк, погиб защищая наше государство на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Романа.

Из-за гибели военнослужащего на территории Волочисской общины объявили траур.

Так, на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате подрыва один военнослужащий погиб, а трое - пострадали.
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