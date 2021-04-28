Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.53
USD
27.78
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 апреля 21, 10:05
Гордон назвал цели Путина в Украине
Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дмитрий Гордон назвал цели Владимира Путина в Украине:"Ему не нужен Крым и Донбасс"

Президенту России Владимиру Путину не нужны Донбасс и Крым отдельно, поскольку ему нужна вся Украина.

Такое мнение в эфире "Украина 24" 27 апреля озвучил украинский журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, главе Кремля не нужны Донбасс и Крымский полуостров отдельно, а ему нужен Киев, то-есть вся страна. 

Путин считает себя "объединителем разрозненного русского мира", — отмечает журналист.

Гордон напомнил, что ранее с президентом РФ общался его близкий друг. Так, однажды, он сказал "Русь пошла из Киева, и центр Руси и русского мира - Киев".

Следовательно, он уверен, что у Путина большая потребность в Украине и у него миссия важнее денег.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Двойная стратегия Путина
Киев не будет вести переговоров с "ЛДНР" - ТКГ
Киев отметил официальное признание Путиным "ЛДНР"
НАТО провел авиаразведку возле Крыма и Донбасса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Кремле не знают, готов ли Путин ехать в Ватикан
noimageВ Киеве отменили жесткий локдаун
noimageЗеленский назвал идеальное место встречи с Путиным
noimageНазвано основание распустить Верховную Раду
noimageПогранслужба подтверждает начало отвода войск РФ
Лента новостей