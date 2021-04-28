Гордон назвал цели Путина в Украине

Президенту России Владимиру Путину не нужны Донбасс и Крым отдельно, поскольку ему нужна вся Украина.

Такое мнение в эфире "Украина 24" 27 апреля озвучил украинский журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, главе Кремля не нужны Донбасс и Крымский полуостров отдельно, а ему нужен Киев, то-есть вся страна.

Путин считает себя "объединителем разрозненного русского мира", — отмечает журналист.





Гордон напомнил, что ранее с президентом РФ общался его близкий друг. Так, однажды, он сказал "Русь пошла из Киева, и центр Руси и русского мира - Киев".





Следовательно, он уверен, что у Путина большая потребность в Украине и у него миссия важнее денег.