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Украина
28 апреля 21, 13:18
На Донбассе за сутки 11 обстрелов, ранен боец ВСУ
Донбасс
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Пострадавшему военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 28 апреля.

Так, вблизи Водяного враг открывал огонь по позициям ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а у населенного пункта Опытное – из противотанкового ракетного комплекса.

Недалеко от Майорского враг применил ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также противник вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов вблизи Талаковки, Луганского, Каменки и Павлополя. Возле Широкино враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное", – сообщили в штабе и заверили, что на обстрелы сепаратистов бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

С начала текущих суток нарушений "тишины" не зафиксировано.

Накануне стало известно, что на Донбассе военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Тогда  один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.

Источник: https://korrespondent.net/
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