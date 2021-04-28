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Украина
28 апреля 21, 13:20
В Украине суточный рекорд выздоровлений от COVID
COVID
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В больницы госпитализировали – 3 623 человека. Скончался 441 пациент. Выздоровели свыше 20 тысяч украинцев.
В Украине за минувшие сутки подтвердили 9 590 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Рост числа заболевших продолжается третий день подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в среду, 28 апреля.

"В частности, заболели 451 детей и 217 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 623 человек; летальных случаев – 441; выздоровело – 20 062 человек", – написал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 047 838 человек, 43 391 пациентов скончались, 1 616 891 человек выздоровели.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах в сутки:

Киев - 1070;
Винницкая область - 223;
Волынская область - 356;
Днепропетровская область - 584;
Донецкая область - 811;
Житомирская область - 232;
Закарпатская - 115;
Запорожская область - 485;
Ивано-Франковская область - 102;
Киевская область - 384;
Кировоградская область - 134;
Луганская область - 213;
Львовская область - 530;
Николаевская область - 281;
Одесская область - 522;
Полтавская область - 445;
Ровенская область - 417;
Сумская область - 267;
Тернопольская область - 206;
Харьковская область - 818;
Херсонская область - 222;
Хмельницкая область - 483;
Черкасская область - 445;
Черновицкая область - 129;
Черниговская область - 116.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина выходит из третьей волны пандемии, хотя в стране третий день растет заболеваемость коронавирусом. Также стало известно, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.

Источник: https://korrespondent.net/
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