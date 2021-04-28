В Украине суточный рекорд выздоровлений от COVID

В Украине за минувшие сутки подтвердили 9 590 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Рост числа заболевших продолжается третий день подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в среду, 28 апреля.





"В частности, заболели 451 детей и 217 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 623 человек; летальных случаев – 441; выздоровело – 20 062 человек", – написал Степанов.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.





Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 047 838 человек, 43 391 пациентов скончались, 1 616 891 человек выздоровели.





Количество новых случаев COVID-19 в регионах в сутки:





Киев - 1070;

Винницкая область - 223;

Волынская область - 356;

Днепропетровская область - 584;

Донецкая область - 811;

Житомирская область - 232;

Закарпатская - 115;

Запорожская область - 485;

Ивано-Франковская область - 102;

Киевская область - 384;

Кировоградская область - 134;

Луганская область - 213;

Львовская область - 530;

Николаевская область - 281;

Одесская область - 522;

Полтавская область - 445;

Ровенская область - 417;

Сумская область - 267;

Тернопольская область - 206;

Харьковская область - 818;

Херсонская область - 222;

Хмельницкая область - 483;

Черкасская область - 445;

Черновицкая область - 129;

Черниговская область - 116.





Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина выходит из третьей волны пандемии, хотя в стране третий день растет заболеваемость коронавирусом. Также стало известно, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.



