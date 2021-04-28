В Украине за сутки почти 20 тысяч COVID-вакцинаций

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 19 590 человек. Это существенно выше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в среду, 28 апреля.





Вакцинацию проводили 263 мобильные бригады по иммунизации и в 667 пунктах прививок.





По состоянию на 27 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 украинцев.





Всего с начала прививочной кампании в Украине привито 558 716 человек. Завершили вакцинацию (получили два дозы) – девять человек (из них два человека получили одну дозу за границей).





В свою очередь СНБО уточняет, что за минувшие сутки вакцину Pfizer получили 5 020 человек, Sinovac – 7 130, AstraZeneca – 7 440.





Количество COVID-прививок в Украине за сутки:





Киев - 1876

Винницкая область - 541

Волынская область - 466

Днепропетровская область - 1894

Донецкая область - 419

Житомирская область - 422

Закарпатская область - 570

Запорожская область - 648

Ивано-Франковская область - 252

Киевская область - 820

Кировоградская область - 92

Луганская область - 351

Львовская область - 2535

Николаевская область - 937

Одесская область - 1967

Полтавская область - 1066

Ровенская область - 431

Сумская область - 327

Тернопольская область - 110

Харьковская область - 1065

Херсонская область - 424

Хмельницкая область - 813

Черкасская область - 658

Черновицкая область - 425

Черниговская область - 481.





Напомним, с сегодняшнего дня в Украине запустят более двух тысяч пунктов COVID-вакцинации. Там будет вестись вакцинация людей в возрасте 65+. На прививку можно записаться через семейного врача или регистратуру.



