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Новости
Украина
28 апреля 21, 13:21
В Украине за сутки почти 20 тысяч COVID-вакцинаций
вакцинация
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Всего с начала прививочной кампании в Украине привито от коронавируса около 560 тысяч человек.
В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 19 590 человек. Это существенно выше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в среду, 28 апреля.

Вакцинацию проводили 263 мобильные бригады по иммунизации и в 667 пунктах прививок.

По состоянию на 27 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 украинцев.

Всего с начала прививочной кампании в Украине привито 558 716 человек. Завершили вакцинацию (получили два дозы) – девять человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

В свою очередь СНБО уточняет, что за минувшие сутки вакцину Pfizer получили 5 020 человек, Sinovac – 7 130, AstraZeneca – 7 440.

Количество COVID-прививок в Украине за сутки:

Киев - 1876
Винницкая область - 541
Волынская область - 466
Днепропетровская область - 1894
Донецкая область - 419
Житомирская область - 422
Закарпатская область - 570
Запорожская область - 648
Ивано-Франковская область - 252
Киевская область - 820
Кировоградская область - 92
Луганская область - 351
Львовская область - 2535
Николаевская область - 937
Одесская область - 1967
Полтавская область - 1066
Ровенская область - 431
Сумская область - 327
Тернопольская область - 110
Харьковская область - 1065
Херсонская область - 424
Хмельницкая область - 813
Черкасская область - 658
Черновицкая область - 425
Черниговская область - 481.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине запустят более двух тысяч пунктов COVID-вакцинации. Там будет вестись вакцинация людей в возрасте 65+. На прививку можно записаться через семейного врача или регистратуру.

Источник: https://korrespondent.net/
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