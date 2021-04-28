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Новости
Украина
28 апреля 21, 13:22
Лавров о войне на Донбассе: Можно и нужно избежать
Сергей Лавров
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Россия и сепаратисты выступают за то, чтобы войны не было, говорит Лавров. А насчет украинской стороны он сомневается, хотя Киев не единожды заявлял о мирном плане урегулирования.
Войны на Донбассе можно и нужно избежать, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он сказал в интервью РИА-Новости.

"Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать", - сказал он.

Лавров отметил, что он не может говорить за украинскую сторону.

"Если говорить за украинскую сторону, за сторону Зеленского, я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него (Зеленского - ред.)  - удержаться у власти. И он готов платить любую цену, включая потакания неонацистам и ультрарадикалам, объявляющих ополченцев Донбасса террористами", - заявил Лавров.

Стоит отметить, что власти Украины на протяжении всего недавнего обострения вокруг Донбасса много раз заявляли, что не намерены решать конфликт военным путем.

Сегодня трехсторонняя контактная группа может утвердить документ о новом перемирии на Донбассе.

Источник: https://korrespondent.net/
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