Погранслужба подтверждает начало отвода войск РФ

Российская Федерация начала частичный вывод своих войск с территории временно оккупированного Крыма. Вместе с тем, отвод войск от восточной границы Украины в Воронежской области пока не наблюдается. Об этом в среду, 28 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.





"После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма", - сообщил он.





Отмечается, что остается скопление сил и техники противника в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области, который находится в нескольких десятках километров от границы с Украиной.





"Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", - подчеркнул глава ГПСУ.



