Названо основание распустить Верховную Раду

Президент Владимир Зеленский может распустить Верховную Раду на основании того, что зимой парламент не собирался на заседания более 30 дней. Об этом интервью УП рассказал замглавы ВР Руслан Стефанчук.





Он отметил, что в Конституции прописаны четкие основания роспуска Рады. "По состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть", - считает Стефанчук.





"Так случилось, что в период с декабря по январь, я конечно могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная Рада не собиралась более 30 дней", - уточнил он.





При этом замглавы Рады отметил, что с ним разговоров о роспуске парламента не было.





Как сообщалось, накануне Рада провела два внеочередных заседания и еще два проведет завтра, а сегодня депутаты продолжают рассматривать правки к законопроектам о рынке земли.



