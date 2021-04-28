Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.53
USD
27.78
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 апреля 21, 13:25
Названо основание распустить Верховную Раду
Верховная Рада
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Зимой парламент не собирался на заседания более 30 дней, что является основанием для его роспуска.
Президент Владимир Зеленский может распустить Верховную Раду на основании того, что зимой парламент не собирался на заседания более 30 дней. Об этом интервью УП рассказал замглавы ВР Руслан Стефанчук.

Он отметил, что в Конституции прописаны четкие основания роспуска Рады. "По состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть", - считает Стефанчук.

"Так случилось, что в период с декабря по январь, я конечно могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная Рада не собиралась более 30 дней", - уточнил он.

При этом замглавы Рады отметил, что с ним разговоров о роспуске парламента не было.

Как сообщалось, накануне Рада провела два внеочередных заседания и еще два проведет завтра, а сегодня депутаты продолжают рассматривать правки к законопроектам о рынке земли.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Раде подготовили законопроект о деятельности КСУ
Парламент рассмотрит ряд важных вопросов
Нардепы продлили закон об особом статусе Донбасса еще на год
Протест в Киеве: митингующие пришли под Офис президента
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Кремле не знают, готов ли Путин ехать в Ватикан
noimageВ Киеве отменили жесткий локдаун
noimageЗеленский назвал идеальное место встречи с Путиным
noimageПогранслужба подтверждает начало отвода войск РФ
noimageЛавров о войне на Донбассе: Можно и нужно избежать
Лента новостей