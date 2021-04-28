В Кремле не знают, готов ли Путин ехать в Ватикан

Россия не получала официального предложения президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом в среду, 28 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Ранее сегодня стало известно, что Зеленский предлагает Путину провести встречу в Ватикане.





"Ведь президент Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение", - сказал Песков.





При этом он не знает, "готов или не готов президент Путин куда-то ехать".





Песков добавил, что говорить с Россией о делах Донбасса нужно в рамках минской четверки. "Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям, он будет рад видеть президента Зеленского в Москве. Иных пока конкретных формулировок мы не видели", - заявил Песков.





На прошлой неделе Путин ответил на предложение Зеленского о встрече на Донбассе. Российский лидер заявил, что ждет украинского президента в Москве "в любое удобное для него время". Также Путин предложил Зеленскому решать проблему Донбасса с лидерами "республик" сепаратистов – "ЛНР" и "ДНР".



