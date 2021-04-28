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Новости
Украина
28 апреля 21, 16:47
Подробности подрыва авто ВСУ на Луганщине: жуткие фото
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Гибель военного и ранение еще троих при подрыве на неустановленном взрывном устройстве на Луганщине расследуется как террористический акт.

В прокуратуре расследуют гибель украинского военнослужащего и ранение еще троих во вторник, 27 апреля, на Донбассе в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве как терорристический акт.

Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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По данным следствия, 27 апреля около 12:30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское Северодонецкого района Луганской области автомобиль ВСУ "ГАЗ-66" совершил наезд на неустановленное взрывное устройство.

В результате взрыва один из украинских военнослужащих погиб, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.


По факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС начато уголовное производство, событие квалифицированно как террористический акт, приведший к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины).


"Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.


Как сообщал "Телеграф", это уже 15 погибший на Донбассе украинский военнослужащий с начала апреля 2021 года и второй погибший с начала недели.
Так, в понедельник, 26 апреля, от пули снайпера на Донбассе погиб участник АТО Иван Ковалевский с позывным "Африка".
telegraf.com.ua
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