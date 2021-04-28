Чистый четверг: что можно и что нельзя делать в этот день

В Чистый Четверг наши предки соблюдали многочисленные обряды и традиции, которые, по их мнению, приносили здоровье всем членам семьи, обеспечивали удачу и богатство на целый год. Поэтому Великий Четверг считается одним из самых важных дней Страстной недели





Чистый Четверг называется так в связи с тем, что его принято было начинать рано утром, еще до восхода солнца, с купели. Этот процесс очищения тела сопровождался различными обрядами, песнями. В этот день стригли юношей, подстригали волосы у девушек.

Успеть убрать дом

Для того, чтобы здоровье и красота сохранились на долгие годы, советуется умываться из серебряной посуды или бросить в таз с водой серебряный предмет или украшение- и после этого умываться. А еще верили в четверговую соль, которая якобы имела целебную силу.

Такую соль члены семьи после купания бросали горстями в горшок, а после этого ее запекали в печи либо святили в храме. Четверговая соль служила целый год надежным оберегом от напастей и зла.

В Чистый Четверг необходимо также до блеска отчистить дом, затеять генеральную уборку в квартире, перестирать все вещи, сложить все в шкафах, перебрать постель, навести порядок во дворе и на приусадебном участке. Считается, что, если в Чистый Четверг вы не убрали жилище и в нем осталась вся грязь – весь год будете жить в ругани.

Кроме этого, наши предки были уверены, что именно в Чистый Четверг можно найти пропавшие в доме вещи, а уборка жилища поможет привлечь еще и жениха.





В этот день запрещено выливать использованную воду после уборки возле дома или же на растения. Ведь смытая негативная энергетика может повлиять на вашу дальнейшую жизнь. Поэтому воду лучше вылить на дорогу или на камни.

В Чистый Четверг снимали порчу. Для этого нужно было умыться до заката водой, приговаривая: "смываю то, что на меня напустили, то, чем душа и тело мается, все Чистым Четвергом снимается".

Чтобы избавиться от ругани в доме, брали хлеб, посыпали солью и приговаривали: "Солю, солю, посыпаю, счастье и покой в дом возвращаю!"

Если девушка засиделась в невестах, во время уборки дома надо произнести такие слова: "Как светел и красен Чистый Четверг, так и я для всех буду прекрасной".

Все начатые домашние дела, связанные со стиркой и уборкой, нужно закончить в Чистый Четверг – не советуется оставлять грязную посуду или замоченное белье до Страстной Пятницы.

Главное – испечь куличи и покрасить яйца

В этот день принято три раза пересчитывать в доме все деньги: до восхода солнца, в полдень и после заката. Считалось, что таким образом в дом "приманивали" богатство.

Верили также и в особую силу свечи, принесенной с церковной литургии. Свеча избавляет от плохой энергетики в доме.

Поскольку в Чистый Четверг соблюдают строгий пост – верующие едят только сухую пищу, без всякого жира, и не употребляют горячих блюд.

Но самым главным занятием в Чистый Четверг была выпечка куличей – пасхального хлеба. Также нужно было покрасить яйца. Тесто на куличи ставили рано утром, а вечером, помолившись, приступали к выпеканию святого хлеба. Считалось, что, если куличи получились пышными и знатными – целый год в доме будет благосостояние и счастье, если же они "сели" в духовке или просто не получились – ничего хорошего год не обещает, не избежать болезней и бедности.





Как и в любой праздник, Чистый четверг имеет свои запреты. В этот день нельзя:





- ругаться, ссориться;

- одалживать или давать в долг;

- думать о плохом;

- в доме держать грязные вещи.



