В Украине суточный рекорд по прививкам от COVID-19

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 70 469 человек. Это абсолютный рекорд за все время кампании вакцинации от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в четверг, 29 апреля.
До этого в Украине ни разу не вакцинировали более 20 тысяч человек в сутки. Больше всего прививок вчера сделали в Киеве (7 736), Харьковской (6 234), Днепропетровской (5 791), Киевской (5 685) и Полтавской (5 640) областях.
По данным министра, вчера вакцинацию проводили 267 мобильных бригад по иммунизации и в 1 693 пунктах прививок.
По состоянию на 28 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 501 690 украинцев.
Всего с начала прививочной кампании в Украине привито 629 184 человека. Завершили вакцинацию (получили два дозы) – 10 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).
В свою очередь СНБО уточняет, что за минувшие сутки вакцину Pfizer получили 4 658 человек, Sinovac – 5 793, AstraZeneca – 60 017.
Количество COVID-прививок в Украине за сутки:
Киев - 7736;
Винницкая область - 4015;
Волынская область - 1467;
Днепропетровская область - 5791;
Донецкая область - 1721;
Житомирская область - 2273;
Закарпатская область - 1080;
Запорожская область - 1049;
Ивано-Франковская область - 916;
Киевская область - 5685;
Кировоградская область - 1466;
Луганская область - 539;
Львовская область - 3889;
Николаевская область - 2281;
Одесская область - 2683;
Полтавская область - 5640;
Ровенская область - 1713;
Сумская область - 2435;
Тернопольская область - 1755;
Харьковская область - 6234;
Херсонская область - 2930;
Хмельницкая область - 1128;
Черкасская область - 3141;
Черновицкая область - 909;
Черниговская область - 1993.
Напомним, со вчерашнего дня в Украине запустили более двух тысяч пунктов COVID-вакцинации. Там должна вестись вакцинация людей в возрасте 65+. На прививку можно записаться через семейного врача или регистратуру.
Также стало известно, что Украина на 81-м месте в мире по вакцинации от коронавируса.