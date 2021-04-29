В Украине суточный рекорд по прививкам от COVID-19

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 70 469 человек. Это абсолютный рекорд за все время кампании вакцинации от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в четверг, 29 апреля.





До этого в Украине ни разу не вакцинировали более 20 тысяч человек в сутки. Больше всего прививок вчера сделали в Киеве (7 736), Харьковской (6 234), Днепропетровской (5 791), Киевской (5 685) и Полтавской (5 640) областях.





По данным министра, вчера вакцинацию проводили 267 мобильных бригад по иммунизации и в 1 693 пунктах прививок.





По состоянию на 28 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 501 690 украинцев.





Всего с начала прививочной кампании в Украине привито 629 184 человека. Завершили вакцинацию (получили два дозы) – 10 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).





В свою очередь СНБО уточняет, что за минувшие сутки вакцину Pfizer получили 4 658 человек, Sinovac – 5 793, AstraZeneca – 60 017.





Количество COVID-прививок в Украине за сутки:





Киев - 7736;

Винницкая область - 4015;

Волынская область - 1467;

Днепропетровская область - 5791;

Донецкая область - 1721;

Житомирская область - 2273;

Закарпатская область - 1080;

Запорожская область - 1049;

Ивано-Франковская область - 916;

Киевская область - 5685;

Кировоградская область - 1466;

Луганская область - 539;

Львовская область - 3889;

Николаевская область - 2281;

Одесская область - 2683;

Полтавская область - 5640;

Ровенская область - 1713;

Сумская область - 2435;

Тернопольская область - 1755;

Харьковская область - 6234;

Херсонская область - 2930;

Хмельницкая область - 1128;

Черкасская область - 3141;

Черновицкая область - 909;

Черниговская область - 1993.





Напомним, со вчерашнего дня в Украине запустили более двух тысяч пунктов COVID-вакцинации. Там должна вестись вакцинация людей в возрасте 65+. На прививку можно записаться через семейного врача или регистратуру.





Также стало известно, что Украина на 81-м месте в мире по вакцинации от коронавируса.



