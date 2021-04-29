Рада назначила нового министра энергетики

Верховная Рада на заседании в четверг, 29 апреля, 305 голосами назначила министром энергетики Германа Галущенко.





Отметим, с мая 2020 года Галущенко был вице-президентом Энергоатома, в котором работал в 2013-2014 годах.





В 1997-2005 годах он работал в Администрации президента Леонида Кучмы, а потом - в Секретариате президента Виктора Ющенко.





Также Галущенко работал в Министерстве юстиции на должности директора департамента судебной работы.





Отметим, в Минэнерго давно не было полноценного министра. Последние месяцы им руководили исполняющие обязанности. До назначения Галущенко эту должность занимал Юрий Витренко, который с сегодняшнего дня возглавил Нафтогаз, после увольнения Андрея Коболева.



