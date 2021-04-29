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Украина
29 апреля 21, 12:47
В Украине седьмая область перешла в "желтую" зону
Украина
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Из "оранжевой" в "желтую" зону карантина перевели Винницкую область. С 1 мая "желтым" станет Киев.
Винницкая область с четверга, 29 апреля, перешла из оранжевой в "желтую" зону карантина, свидетельствуют данные Минздрава.

Теперь в "желтой" зоне находятся семь областей: Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

"Красными" остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Остальные регионы - "оранжевые".

Отметим, что Киев перейдет в "желтую" зону с 1 мая. В связи с чем в столице отменят ряд ограничений.

Накануне в НАН Украины заявили, что наша страна прошла пик смертности от коронавируса. Ученые констатировали, что пик числа летальных исходов в первой декаде апреля был выше 400 случаев. Летальность осталась на уровне 2,5%.

Источник: https://korrespondent.net/
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