В Украине седьмая область перешла в "желтую" зону

Винницкая область с четверга, 29 апреля, перешла из оранжевой в "желтую" зону карантина, свидетельствуют данные Минздрава.





Теперь в "желтой" зоне находятся семь областей: Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.





"Красными" остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.





Остальные регионы - "оранжевые".





Отметим, что Киев перейдет в "желтую" зону с 1 мая. В связи с чем в столице отменят ряд ограничений.





Накануне в НАН Украины заявили, что наша страна прошла пик смертности от коронавируса. Ученые констатировали, что пик числа летальных исходов в первой декаде апреля был выше 400 случаев. Летальность осталась на уровне 2,5%.



