Коболев прокомментировал увольнение

Андрей Коболев после увольнения из Нафтогаза заявил, что у нет претензий к правительству. Об этом он написал странице в Facebook в четверг, 29 апреля.





"У меня, конечно, есть претензии к вчерашним решениям правительства. Не в части моего увольнения, а в том, что они сейчас ставят крест на реформе корпоративного управления. С 2014 года Украина твердо решила, что на государственной собственности должно зарабатывать государство и украинцы, а не приближенные к денежным потокам политики. Одно вчерашнее решение правительства отправляет в помойку все наработки", - заявил Коболев.





Он добавил, что сейчас основная задача команды Нафтогаза - сохранить динамику работы, "которая установилась у нас в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы".





"Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко. Последнее удовольствие, которое позволил себе как глава Нафтогаза, - подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе", - написал Коболев.





Как сообщалось, в Нафтогазе назвали решение правительства юридической манипуляцией и заявили о возвращении к практике ручного управления госпредприятиями.



