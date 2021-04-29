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Новости
Украина
29 апреля 21, 12:49
Коболев прокомментировал увольнение
Андрей Коболев
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Уволенный глава Нафтогаза подписал последний указ и передал ключи от кабинета своему преемнику.
Андрей Коболев после увольнения из Нафтогаза заявил, что у нет претензий к правительству. Об этом он написал странице в Facebook в четверг, 29 апреля.

"У меня, конечно, есть претензии к вчерашним решениям правительства. Не в части моего увольнения, а в том, что они сейчас ставят крест на реформе корпоративного управления. С 2014 года Украина твердо решила, что на государственной собственности должно зарабатывать государство и украинцы, а не приближенные к денежным потокам политики. Одно вчерашнее решение правительства отправляет в помойку все наработки", - заявил Коболев.

Он добавил, что сейчас основная задача команды Нафтогаза - сохранить динамику работы, "которая установилась у нас в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы".

"Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко. Последнее удовольствие, которое позволил себе как глава Нафтогаза, - подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе", - написал Коболев.

Как сообщалось, в Нафтогазе назвали решение правительства юридической манипуляцией и заявили о возвращении к практике ручного управления госпредприятиями.

Источник: https://korrespondent.net/
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