Украина закроет границу для иностранцев из Индии

Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения границ Украины иностранцам и людям без гражданства, прибывшим из республики Индии, или пребывали на ее территории не мене семи дней на протяжении последних 14 дней. Запрет начнет действовать с 00:00 2 мая, сообщил во время онлайн-брифинга заместитель Министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, решение принято на фоне обострения заболевания в этой стране. Так, в последние два дня там регистрируется до 400 000 новых случаев за сутки.

- Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают границу Украины на въезд и были в Индии, подлежат обязательной самоизоляции, независимо от наличия и результатов ПЦР-тестирования, - подчеркнул Ляшко.

Страна внезапно перестала справляться с количеством заболевших, что стало поводом говорить о всплеске заболеваемости "короной". Ежедневно там фиксируется 300 000 заболевших за сутки и больше.

Рост заболеваемости и начался в разгар предвыборной кампании, в середине марта, а на 27 апреля в Индии всего заболевших с начала пандемии 17,6 млн человек (1,3% населения), из них умерло чуть меньше 200 тысяч (0,01%).

Согласно математической модели индийских ученых, к середине мая число заболевших в Индии может достигнуть 300-400 тыс. в сутки в сутки, и можно только предположить, сколько из них умрет.