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Новости
Украина
30 апреля 21, 10:02
Синоптики дали точный прогноз погоды на Пасху 2021
Пасха
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Последний месяц весны принесет тепло и дожди.

Наконец-то погода в Украине станет действительно теплой и порадует. Причем на Пасху - тоже. В праздничный день, 2 мая, температура воздуха днем поднимется до 15-20 градусов. А при ясной погоде и до 24 градусов. Ночью уже без заморозков: 7-13, на северо-западе и западе  4-10. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

- В субботу дожди пройдут в западных и восточных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В воскресенье, на Пасху, дожди предполагаются ночью в западных областях. Затем, постепенно, с утра до вечера дожди с грозами будут направляться в восточном направлении и захватывать в течение 2 мая север, центр, юг (кроме Запорожья и Крыма). В восточных областях на Пасху существенные осадки маловероятны, - отметила она.

Согласно прогнозу Диденко, в Киеве 1 мая осадки маловероятны, солнечно и тепло. На Пасху в Киеве ночью будет прохладно, 9-12 градусов. Днем 2 мая станет облачно, усилится юго-восточный ветер и вечером в воскресенье пройдет сильный ливень с грозой.
kp.ua
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