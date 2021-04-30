Синоптики дали точный прогноз погоды на Пасху 2021

Наконец-то погода в Украине станет действительно теплой и порадует. Причем на Пасху - тоже. В праздничный день, 2 мая, температура воздуха днем поднимется до 15-20 градусов. А при ясной погоде и до 24 градусов. Ночью уже без заморозков: 7-13, на северо-западе и западе 4-10. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

- В субботу дожди пройдут в западных и восточных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В воскресенье, на Пасху, дожди предполагаются ночью в западных областях. Затем, постепенно, с утра до вечера дожди с грозами будут направляться в восточном направлении и захватывать в течение 2 мая север, центр, юг (кроме Запорожья и Крыма). В восточных областях на Пасху существенные осадки маловероятны, - отметила она.

Согласно прогнозу Диденко, в Киеве 1 мая осадки маловероятны, солнечно и тепло. На Пасху в Киеве ночью будет прохладно, 9-12 градусов. Днем 2 мая станет облачно, усилится юго-восточный ветер и вечером в воскресенье пройдет сильный ливень с грозой.