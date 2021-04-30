В Украине рекорд – вакцинируют более 70 000 человек за сутки

Вчера, 29 апреля, в Украине сделаны 73 376 прививок от коронавируса, это второй подряд рекорд по числу вакцинированных за сутки. Данные опубликованы на портале СНБО.

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 73 256 человек, вторую – 120 человек.

Всего с начала вакцинации первой дозой привились 702 438 украинцев, второй – 130.

Больше всего вакцинированных в Киеве – 68 871, за сутки были сделаны 8362 прививки.

Данные по областям:

Киев – 8362 вакцинированных за сутки;

Винницкая – 3585;

Волынская – 935;

Днепропетровская – 4968;

Донецкая – 3279;

Житомирская – 2461;

Закарпатская – 1264;

Запорожская – 1709;

Ивано-Франковская – 887;

Киевская – 5743;

Кировоградская – 2101;

Луганская – 709;

Львовская – 3041;

Николаевская – 2804;

Одесская – 2677;

Полтавская – 5433;

Ровенская – 1495;

Сумская – 3402;

Тернопольская – 1358;

Харьковская – 6015;

Херсонская – 2564;

Хмельницкая – 1476;

Черкасская – 3872;

Черновицкая – 747;

Черниговская – 2489.





27 апреля в Украине стартовала вакцинация людей старше 65 лет.





28 апреля в Украине резко выросло, до 70 000, число вакцинированных от коронавируса за сутки.