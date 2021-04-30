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Новости
Украина
30 апреля 21, 10:04
В Украине рекорд – вакцинируют более 70 000 человек за сутки
Вакцинация
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В Украине за сутки 120 человек привиты второй дозой вакцины от коронавируса, всего от COVID-19 вакцинировались более 700 000 украинцев

Вчера, 29 апреля, в Украине сделаны 73 376 прививок от коронавируса, это второй подряд рекорд по числу вакцинированных за сутки. Данные опубликованы на портале СНБО.

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 73 256 человек, вторую – 120 человек.

Всего с начала вакцинации первой дозой привились 702 438 украинцев, второй – 130.

Больше всего вакцинированных в Киеве – 68 871, за сутки были сделаны 8362 прививки.

Данные по областям:

Киев – 8362 вакцинированных за сутки;
Винницкая – 3585;
Волынская – 935;
Днепропетровская – 4968;
Донецкая – 3279;
Житомирская – 2461;
Закарпатская – 1264;
Запорожская – 1709;
Ивано-Франковская – 887;
Киевская – 5743;
Кировоградская – 2101;
Луганская – 709;
Львовская – 3041;
Николаевская – 2804;
Одесская – 2677;
Полтавская – 5433;
Ровенская – 1495;
Сумская – 3402;
Тернопольская – 1358;
Харьковская – 6015;
Херсонская – 2564;
Хмельницкая – 1476;
Черкасская – 3872;
Черновицкая – 747;
Черниговская – 2489.

напомним, 21 апреля 2021 года Кабмин обнародовал план вакцинации от COVID-19 до конца года. 23 апреля в Украину прибыли 367 000 доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи. Минздрав предложил компаниям записывать сотрудников на вакцинацию, чтобы к ним приехала мобильная бригада. 

27 апреля в Украине стартовала вакцинация людей старше 65 лет. 

28 апреля в Украине резко выросло, до 70 000, число вакцинированных от коронавируса за сутки. 
liga.net
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