Блинкен посетит Украину на следующей неделе

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен совершит рабочий визит в Украину на следующей неделе. Об этом госсекретарь США заявил в интервью телеканалу CBS, частично обнародованном в ночь на пятницу, 30 апреля, в Twitter.





"Госсекретарь Блинкен сообщил, что он отправится в Украину на следующей неделе на фоне растущей напряженности с Россией", - указано в сообщении.





В то же время глава Госдепа отметил, что Штаты следят за отводом российских войск от украинской границы.





"На границе с Украиной было сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась в страну. <...> Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить", - сказал Блинкен.





Ранее госсекретарь США заявил, что Соединенные Штаты и Россия смогут сотрудничать, если российский лидер Владимир Путин откажется от эскалации.



