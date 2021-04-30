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Украина
30 апреля 21, 11:49
Сутки в ООС: 13 обстрелов, ранен один военный
Донбасс
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На все обстрелы противника украинские военнослужащие открывали ответный огонь заверили в штабе.
Подразделения сепаратистов на Донбассе за минувшие сутки совершили 13 обстрелов по позициям  ВСУ. Был ранен один военный, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 30 апреля.

Так, в районе населенных пунктов Невельское и Опытное сепаратисты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов.

Также в районе Луганского и Павлополя противник стрелял из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А вблизи Светлодарска и Водяного применились автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В пригороде Причепиловки велся огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе поселков Пески, Золотое-4 и Верхнеторецкое вооруженные формирования осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов. А у населенного пункта Шумы – из стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское враг открывал огонь из БМП и ручных противотанковых гранатометов.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Кроме того, утром сегодня зафиксировано еще одно нарушение. Сепаратисты открыли огонь неподалеку Авдеевки из автоматических станковых гранатометов.

На все обстрелы украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

Источник: https://korrespondent.net/
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