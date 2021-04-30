Украина обновила рекорд по выздоровевшим от COVID

В Украине за последние сутки подтвердили 10 072 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, умерло 307 пациентов. При этом выздоровевших – 20 192 человека, что является новым рекордом. Такие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в пятницу, 30 апреля.
"В частности, заболели 391 ребенок и 188 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 117 человек; летальных случаев – 307; выздоровело – 20 192 человека", – написал Степанов.
За 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1059), Днепропетровской области (930), Киеве (868), Запорожской области (620) и Львовской области (568).
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 069 537 человек, 44 085 пациентов скончались, 1 655 525 человек выздоровели.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах в сутки:
Киев - 868 случаев;
Винницкая область - 214;
Волынская область - 263;
Днепропетровская область - 930;
Донецкая область - 528;
Житомирская область - 299;
Закарпатская область - 77;
Запорожская область - 620;
Ивано-Франковская область - 121;
Киевская область - 415;
Кировоградская область - 168;
Луганская область - 236;
Львовская область - 568;
Николаевская область - 313;
Одесская область - 531;
Полтавская область - 523;
Ровенская область - 403;
Сумская область - 331;
Тернопольская область - 276;
Харьковская область - 1059;
Херсонская область - 237;
Хмельницкая область - 328;
Черкасская область - 366;
Черновицкая область - 124;
Черниговская область - 274.
Ранее на этой неделе в НАН Украины сообщили, что наша страна прошла пик смертности от коронавируса. Ученые констатировали, что пик числа летальных исходов в первой декаде апреля был выше 400 случаев. Летальность осталась на уровне 2,5%.