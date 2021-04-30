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Новости
Украина
30 апреля 21, 11:53
В Украине выросли темпы вакцинации второй дозой
вакцинация
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Почти все вторые прививки за вчера были сделаны в Полтавской области - 116, еще 4 - в Хмельницкой.
В Украине уже 130 человек привили второй дозой вакцины от коронавируса. Вчера вторую прививку сделали 120 людям препаратом Sinovac-CoronaVac. До этого 10 человек были привиты второй дозой вакцины AstraZeneca. Об этом свидетельствуют данные СНБО по COVID.

Почти все вторые прививки за вчера были сделаны в Полтавской области - 116, еще 4 - в Хмельницкой.

За сутки первую дозу получили 73 256 человек. Большинство прививок были сделаны вакциной AstraZeneca - 64 198. Вакцину Sinovac получили 5202 человека, Pfizer - 3856.

Больше всего за сутки вакцинировали в Киеве (8362 прививки), Харьковской (6015), Киевской (5743), Полтавской (5317) и Днепропетровской (4968) областях.

Отметим, что с начала кампании вакцинации привили первой дозой уже 702 438 человек.

Источник: https://korrespondent.net/
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