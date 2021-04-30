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Новости
Украина
30 апреля 21, 11:57
Украина закрывает границу для прибывших из Индии
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Только за последние сутки в Индии подтвердили свыше 386 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Это новый мировой рекорд.
Украина закрывает границу для прибывших из Индии. Все граждане, в том числе и украинцы, по приезду из этой страны подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, 30 апреля.

"Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают госграницу на въезд в Украину и прибыли из Индии также подлежат обязательной самоизоляции. Независимо от результата ПЦР-теста", – сказал Ляшко.

Он уточнил, что такое решение приняло правительство Украины. Запрет начнет действовать с полуночи 2 мая в отношении всех прибывших из Индии или находившихся на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Как известно, уже вторую неделю подряд в Индии фиксируют мировые рекорды по приросту больных коронавирусом и числу жертв пандемии. Только за последние сутки в стране подтвердили свыше 386 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 18,7 млн. 

При этом в последние дни в странах мира начал распространяться "индийский" штамм COVID-19.

Источник: https://korrespondent.net/
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