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30 апреля 21, 12:01
Посольство США в РФ прекращает выдачу виз
Посольство
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Американское диппредставительство резко сокращает персонал и консульские услуги. Американцам советуют покинуть Россию до 15 июня.
Посольство США в России сокращает штат сотрудников консульства на 75% и приостанавливает рассмотрение документов на выдачу виз для недипломатических поездок. Об этом говорится в сообщении на сайте диппредставительства в пятницу, 30 апреля.

Такие действия связаны с запретом на наем иностранных граждан.

"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", - говорится в сообщении.

Также с 12 мая будет сокращено количество консульских услуг из-за введенных ограничений в отношении сотрудников.

Выдача не-иммиграционных виз для недипломатов будет прекращена. Кроме того, в обозримом будущем посольство в Москве не возобновит оказание стандартных нотариальных услуг, замену паспортов США и выдачу других документов согражданам. Американцам с просроченными визами дипломаты рекомендовали покинуть Россию до 15 июня, либо начать оформлять новую визу через российское МВД.

Напомним, 21 апреля МИД РФ объявил о высылке 10 американских дипломатов в ответ на аналогичные действия США. Также в РФ запретили американским диппредставительствам нанимать иностранных граждан.

Источник: https://korrespondent.net/
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