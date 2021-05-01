Почему увольняется пресс-секретарь Зеленского

В пятницу, 30 апреля, стало известно, что Юлия Мендель – пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского – покинет эту должность. Информацию подтвердили в Офисе президента. Кто может стать следующим пресс-секретарем? Какими функциями должен обладать такой человек, какие ошибки Мендель – исправить? С такими вопросами "Телеграф" обратился к экспертам.

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает: "Во-первых, Юлия Мендель настолько приучила всех к несерьезности своих заявлений, что и ее отставку стоит обсуждать только после того, как она действительно состоится. Во-вторых, в нынешней системе единственным критерием является "нравится – не нравится" Владимиру Зеленскому".

По словам эксперта, ни о каком профессионализме тут речь не идет.

"Если Мендель действительно уйдет, то есть надежда, что следующий пресс-секретарь хотя бы не будет вызывать шуток и насмешек своими заявлениями, внешним видом и поступками", – подчеркивает Александр Кочетков.

"В-третьих, – продолжает аналитик, – а какое значение, кто собственно станет озвучивать какие-то позиции от ОП? Даже Владимир Зеленский регулярно говорит то, что не сбывается, так что должность пресс-секретаря у нас декоративная. Именно что для вида".





Директор Украинского института политики Руслан Бортник не исключает, что должность, освобождаемую Мендель, могут занять пресс-секретарь главы ОП Андрея Ермака, бывшая шеф-редактор издания l'officiel Online, основательница нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector Дарья Заривная; спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник Ермака Алексей Арестович бывшая телеведущая, в том числе ток-шоу "Киевский форум", экс-депутат Киевсовета от партии "УДАР" Рена Назарова, которая сейчас рулит медийным треком "Слуги народа".





По мнению Руслана Бортника, Юлия Мендель была неплохим пресс-секретарем, просто работала в сложных условиях.





"Она пришла с командой Богдана, а пришлось работать в команде Ермака. Да еще и подстраиваться под смену информационной политики после прихода в ОП Михаила Подоляка. Уважение и авторитет она в этой команде не снискала, особого влияния не приобрела. Хотя была, с моей точки зрения, достаточно профессиональна", – отмечает эксперт.





Он считает, что перед новым пресс-секретарем президента будет стоять задача не только повышения качества работы пресс-службы, но и формирование более серьезной, взрослой, ответственной позиции главы государства. Чего, по мнению Руслана Борника, постоянно не хватало.





"Без формирования авторитета, без определения своего места в сложном окружении президента, пресс-секретарю не удержаться на должности, – отмечает директор Украинского института политики. – Потому это должен быть не просто высокопрофессиональный человек, но и – имеющий связь с разными политическими и журналистскими кругами, уважаемый представителями СМИ, открытый для них, имеющий свои каналы коммуникации и сбора информации. Но, подчеркиваю, если у такого человека не будет авторитета, его "съедят", как фактически "съели" Мендель".





Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала уверен, что без воли на то Зеленского никуда бы Мендель не ушла. Хоть, по мнению эксперта, давно должна была это сделать.





"Количество тех ляпов, глупостей, которые она говорила и делала, превысило критические грани. Слишком много было, как сейчас говорят, факапов. И заявления о каком-то украинском русском языке, и препирания в комментариях, и то, как бросалась на журналистов… Медийная тусовка ее не воспринимала, считала, что Мендель "зазвездилась". И не факт, что была не права. В конце концов, Зеленского, похоже, убедили, что дальнейшее пребывание Мендель на пост его пресс-секретаря ничего кроме проблем не принесет. Думаю, убедили представители Офиса президента, где всегда идет борьба за "доступ к телу". А Мендель, вероятно, блокировала порой такой доступ. Это ко всему прочему, что сказано выше", – отмечает Виталий Бала.





По его мнению, новым пресс-секретарем президента должен стать человек, авторитетный среди отечественных СМИ, обладающий определенной позитивной харизмой. Готовый быть главным коммуникатором между президентом, журналистами, и обществом. А не главным блокиратором, как была Мендель.





"То есть – это должен быть полная противоположность Мендель", – резюмирует Виталий Бала.





Отметим, что Мендель ведет передачу "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", который вещает и на оккупированных территориях. Однако, в соцсетях раскритиковали ее программу.