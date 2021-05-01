Коронавирус. В Украине выявили 8500 новых заболевших

Вчера, 30 апреля, в Украине выявили 8549 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 10 072), выздоровели 14 956 пациента (днем ранее – 20 192). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Были госпитализированы 3051 человек (сутками ранее – 3117), 351 пациентов умерли (сутками ранее – 307).

Официально за 29 апреля сделаны 83 336 тест на коронавирус (90 101 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 37 455 (41 388), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 13 016 (14 731), экспресс-тестов на антиген – 32 865 (33 982).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 078 086 заболевших COVID-19, из них 1 670 481 выздоровели, 44 436 – умерли.





29 апреля в желтую зону перешла также Винницкая область.





Сегодня в Украину должно прибыть полмиллиона доз вакцины CoronaVac.