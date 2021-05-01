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Новости
Украина
1 мая 21, 09:00
Коронавирус. В Украине выявили 8500 новых заболевших
COVID-19
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За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 078 086 заболевших COVID-19, из них 1 670 481 выздоровели, 44 436 – умерли

Вчера, 30 апреля, в Украине выявили 8549 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 10 072), выздоровели 14 956 пациента (днем ранее – 20 192). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Были госпитализированы 3051 человек (сутками ранее – 3117), 351 пациентов умерли (сутками ранее – 307).

Официально за 29 апреля сделаны 83 336 тест на коронавирус (90 101 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 37 455 (41 388), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 13 016 (14 731), экспресс-тестов на антиген – 32 865 (33 982).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Днепропетровской (745), Харьковской (730), Киеве (671), Донецкой (570) та Черкасской (537) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 078 086 заболевших COVID-19, из них 1 670 481 выздоровели, 44 436 – умерли.

28 апреля мэр столицы Кличко сообщил, что в городе ослабят карантинные ограничения с 1 мая, Киев перевели из красной зоны эпидопасности в желтую. 

29 апреля в желтую зону перешла также Винницкая область. 

Сегодня в Украину должно прибыть полмиллиона доз вакцины CoronaVac.
liga.net
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