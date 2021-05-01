Великая суббота-2021: как правильно провести этот день?

- Нельзя есть приготовленную с помощью термической обработки еду.

- Запрещено выпивать алкоголь. Но тем, кто следовал правилам поста, можно выпить немного красного вина.

- Необходимо воздержаться от интимной близости.

- Запрещена работа по дому, уборка, глажка. Нельзя заниматься рукоделием и работать в саду.

- Запрещена физическая работа и работы по строительству.





Народные приметы на Великую субботу-2021

Ясный и теплый день сулит теплое и солнечное лето. Если в этот день пасмурно, то лето будет холодным и дождливым.

Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать.





Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость.





Что можно делать?





Если вы еще не закончили приготовления к Пасхе, то канун Пасхи именно то время, которое прекрасно для этого подойдет. Но сделать все лучше до захода солнца, позже убирать и заниматься домашними заботами уже нельзя.



