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1 мая 21, 09:10
Великая суббота-2021: как правильно провести этот день?
Великая суббота-2021
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Что можно, а что нельзя делать в Великую субботу, и по каким признакам можно определить, каким будет лето

Великая суббота, которая выпала в 2021 году на 1 мая, является последним днем поста. В этот день православные продолжают готовиться к празднованию Пасхи.

Этот день все еще считается скорбным, поэтому в субботу нельзя веселиться, а также нельзя ничего выносить из дома.


Что нельзя делать в этот день

  • - Нельзя есть приготовленную с помощью термической обработки еду.
  • - Запрещено выпивать алкоголь. Но тем, кто следовал правилам поста, можно выпить немного красного вина.
  • - Необходимо воздержаться от интимной близости.
  • - Запрещена работа по дому, уборка, глажка. Нельзя заниматься рукоделием и работать в саду.
  • - Запрещена физическая работа и работы по строительству.

Народные приметы на Великую субботу-2021

Ясный и теплый день сулит теплое и солнечное лето. Если в этот день пасмурно, то лето будет холодным и дождливым.
 
Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать.

Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость.

Что можно делать?

Если вы еще не закончили приготовления к Пасхе, то канун Пасхи именно то время, которое прекрасно для этого подойдет. Но сделать все лучше до захода солнца, позже убирать и заниматься домашними заботами уже нельзя.
telegraf.com.ua
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