Благодатный огонь прибыл в Украину - делегация УПЦ

Как сообщает Фраза, ссылаясь на Центр информации УПЦ, Иерусалимский Патриарх Ферфил III передал лампаду с Благодатным огнем делегации УПЦ как благословение между каноническими Православными Церквями.
Самолет с Благодатным огнем прибыл из аэропорта «Бен-Гурион» в Израиле в Международный аэропорт «Киев» в 18.40.
Официальную делегацию Украинской Православной Церкви возглавил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
«Мы привезли сегодня в Киев для Украины Благодатный огонь. Отсюда он попадет во все епархии Украинской Православной Церкви, храмы, монастыри, в дома верующих людей. Благодатный огонь — предвестник Пасхи Христовой, величайшего события, которое является основой православной веры и смыслом жизни каждого человека. Всех вас поздравляю с наступающим праздником. Пусть Пасха Христова, которая наступает, вселяет в наши души веру, любовь, мир, благополучие, терпение. Мы молились на Святой Земле, чтобы в нашей боголюбивой Украине воцарился мир и мы развивались, как государство, которое имеет прекрасных людей, прекрасную землю и все, что необходимо для человеческого счастья. Православная вера всегда была в основе развития украинской цивилизации. Это та вера, которую принес на нашу землю святой благоверный князь Владимир, и та вера, которая строила и, надеюсь, будет строить наше будущее. С наступающей Пасхой Христовой!» — поздравил митрополит Антоний.