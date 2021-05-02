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Украина
1 мая 21, 22:48
Где смотреть пасхальные богослужения онлайн
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Украинские телеканалы будут транслировать службы УПЦ, ПЦУ и УГКЦ.
Украинская православная церковь

Украинские телеканалы покажут пасхальные богослужения в прямом эфире. Так, телеканал "Интер" с 23:00 будет транслировать службу Украинской православной церкви. Ее также можно будет посмотреть на сайте телеканала. 

Пасхальное богослужение из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры будут транслировать в YouTube. Перед ним верующим должны раздать Благодатный огонь, который в Великую субботу доставили из Храма Гроба Господнего в Иерусалиме.

Православная церковь Украины

Торжественное богослужение Православной церкви Украины начнется в 23:00 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Его возглавит Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Пасхальное богослужение ПЦУ покажет UA:Первый. Посмотреть богослужение можно будет также на сайте телеканала и в Фейсбуке.


Украинская греко-католическая церковь

Пасхальное богослужение Украинской греко-католической церкви по традиции начнется утром - 2 мая, в 07:30. Транслировать его обещает также "UA:Первый".


СПРАВКА

Несмотря на то, что в этом году закрывать храмы не стали, президент Владимир Зеленский не раз просил по возможности провести эту Пасху дома. За несколько дней до праздника президент встретился с главами Православной церкви Украины, Украинской православной церкви и Украинской греко-католической церкви и попросил не допустить возвращения областей в красную зону карантина после праздника. Глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказывал, что правоохранители будут следить за тем, чтобы служения проходили из расчета один человек на четыре квадратных метра.
kp.ua
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