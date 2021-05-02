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Украина
1 мая 21, 22:51
Пасха 2021: красивые видео-поздравления с праздником
Пасха
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Предлагаем ряд видео-приветствий, которые непременно помогут передать вашу праздничную радость и разделить любовь с родными, близкими и знакомыми.

Светлый праздник Пасхи для каждого из нас знаменательное и важное событие. Оно предвещает нам о прочности веры, надежды и любви. В этот день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства дьяволу и дарование нам жизни и вечного блаженства.

Желаем всем читателям вкусной паски и цветных пасхальных яиц, искренних слов и чистых помыслов! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

"Телеграф" сделал подборку красивых видео-поздравлений со светлым Христовым Воскресением, а также анимированных открыток с праздником.
telegraf.com.ua
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