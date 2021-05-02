Главные приметы на Пасху и что нельзя делать в этот день

Пасха - это самый важный православный праздник. К нему верующие готовятся заранее, соблюдая пост, стремясь очистить тело и помыслы. Но с торжеством связано немало суеверий. Исходя из примет, замеченных на Страстной неделе, той, что предшествует Светлому воскресенью, люди могли предсказать, что их ожидает в будущем году.





- Ругаться или обижаться на других. В этот день нужно отпустить старые обиды и простить человека.





- Быть скупым и жадным. В Священное Воскресенье раньше было принято делиться едой с нуждающимися. Это касается не только еды или денег, но и хорошего настроения. В этот день принято дарить улыбки и прощение тому, кто попросит.





- Унывать, предаваться грусти. Желательно быть максимально добрым не только на Пасху, но и целую неделю.





- Священники рекомендуют в праздник из алкоголя употреблять только вино.





- Работать в ущерб празднованию. Здесь следует отметить, что работать без лишней надобности не стоит. Если рабочий график не позволяет сходить в церковь, то в этом нет ничего страшного.





- Убираться в доме. Это не касается мелких бытовых вопросов. Главное, чтобы уборка не мешала праздничному настроению.





- Ходить на кладбище. Нельзя на Пасху скорбеть, так как скорбь противоречит праздничному духу.





- Святить не соответствующие празднику продукты. Можно святить только то, что было исключено из рациона в Великий пост.





- Выбрасывать остатки пасхальной еды. Все, что осталось на праздничном столе от яиц, куличей и всего недоеденного, следует отдать животным и птицам. Нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Приметы на Пасху Народные приметы на Пасху часто связывают с погодой, ведь праздник чаще всего выпадает на второй месяц весны. У нас это время года непредсказуемое, поэтому наши предки уделяли ему особое внимание. Они долго собирали пословицы, регулярно наблюдая за природными явлениями. Например, одна из них гласит: какая погода установится на Благовещение, такая и на Светлое Воскресение будет. Остальные приметы Пасхи зависят от осадков и температуры. Если на Пасху идет снег: - Выпал снегопад — к успешному году и хорошему урожаю. В этот день можно смело загадывать самые заветные желания. Снег идет в прохладную или морозную погоду — символ хорошей урожайности и теплого, продолжительного лета. - Выпал снегопад — к успешному году и хорошему урожаю. В этот день можно смело загадывать самые заветные желания. Снег идет в прохладную или морозную погоду — символ хорошей урожайности и теплого, продолжительного лета.

- Если снег продолжает идти на второй после Пасхи день (во вторник) либо температура воздуха достаточно холодная, то можно ожидать солнечного и сухого лета.





- Если в Великое Воскресение пойдет снег, то год обещает быть урожайным и успешным для разного рода деятельности. К Пасхе растаял весь снег — будет обильный урожай. Если на Пасху идет дождь: - В день Пасхи идет дождь — вся весна будет дождливой. - В день Пасхи идет дождь — вся весна будет дождливой.





- Дождь идет в понедельник после Великого Воскресения — символ дождливой и прохладной весны.





- На Пасху выпал обильный, напоминающий ливень дождь — означает, что вырастет большое количество сорняков и полевой травы. Это говорит о том, что нужно позаботиться о своих растениях заранее.





- Дождь пошел во вторник — ждите типичную весну, но прохладное лето.





- Небо на Пасху хмурится, но дождь так и не пошел — ждите прохладное лето.





- Приметы в Пасху про грозу говорят о достаточно благоприятном, сытном и урожайном годе. Облачная погода на Пасху приметы имеет следующие: Ночью перед Пасхой было чистое и ясное небо — будут заморозки. Ночью перед Пасхой было чистое и ясное небо — будут заморозки.





- Ясная погода во вторник после пасмурного воскресенья гласит о дождливом лете и богатом урожае.





- Светлый праздник проходит вместе с небом, полностью забитым облаками — символ прохладного лета.





- Пасха проходит в солнечное и ясное воскресенье? Это свидетельствует о хорошем урожае и теплом лете.





Приметы про Пасху о здоровье





Для наших предков заболеть на Пасху означало, что активизировалась нечисть, которая всеми силами пытается прервать человеку его службу в церкви. Также люди хранили целый год полотенце, на котором стояли священные куличи. Они могли обтереться им, когда человек заболел. Еще болезни выкатывали с помощью священных яиц, перемещая их по больному месту.





- Чтобы смыть все болезни, необходимо во время праздника умыться чистой водой из ручья или колодца.





- В детской комнате можно поставить или повесить веточку вербы. Считалось, что она отгоняет от малышей заболевания.

