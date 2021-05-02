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2 мая 21, 11:14
Главные приметы на Пасху и что нельзя делать в этот день
Пасха
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Исходя из примет, замеченных на Страстной неделе, люди могли предсказать, что их ожидает в будущем году

Пасха - это самый важный православный праздник. К нему верующие готовятся заранее, соблюдая пост, стремясь очистить тело и помыслы. Но с торжеством связано немало суеверий. Исходя из примет, замеченных на Страстной неделе, той, что предшествует Светлому воскресенью, люди могли предсказать, что их ожидает в будущем году.

Что нельзя делать на Пасху 

- Ругаться или обижаться на других. В этот день нужно отпустить старые обиды и простить человека. 

- Быть скупым и жадным. В Священное Воскресенье раньше было принято делиться едой с нуждающимися. Это касается не только еды или денег, но и хорошего настроения. В этот день принято дарить улыбки и прощение тому, кто попросит. 

- Унывать, предаваться грусти. Желательно быть максимально добрым не только на Пасху, но и целую неделю.

- Священники рекомендуют в праздник из алкоголя употреблять только вино. 

- Работать в ущерб празднованию. Здесь следует отметить, что работать без лишней надобности не стоит. Если рабочий график не позволяет сходить в церковь, то в этом нет ничего страшного. 

- Убираться в доме. Это не касается мелких бытовых вопросов. Главное, чтобы уборка не мешала праздничному настроению. 

- Ходить на кладбище. Нельзя на Пасху скорбеть, так как скорбь противоречит праздничному духу.

- Святить не соответствующие празднику продукты. Можно святить только то, что было исключено из рациона в Великий пост. 

- Выбрасывать остатки пасхальной еды. Все, что осталось на праздничном столе от яиц, куличей и всего недоеденного, следует отдать животным и птицам. Нельзя выбрасывать в мусорное ведро.

Приметы на Пасху

Народные приметы на Пасху часто связывают с погодой, ведь праздник чаще всего выпадает на второй месяц весны. У нас это время года непредсказуемое, поэтому наши предки уделяли ему особое внимание. Они долго собирали пословицы, регулярно наблюдая за природными явлениями.

Например, одна из них гласит: какая погода установится на Благовещение, такая и на Светлое Воскресение будет. Остальные приметы Пасхи зависят от осадков и температуры.

Если на Пасху идет снег:

- Выпал снегопад — к успешному году и хорошему урожаю. В этот день можно смело загадывать самые заветные желания. Снег идет в прохладную или морозную погоду — символ хорошей урожайности и теплого, продолжительного лета.
 
- Если снег продолжает идти на второй после Пасхи день (во вторник) либо температура воздуха достаточно холодная, то можно ожидать солнечного и сухого лета. 

- Если в Великое Воскресение пойдет снег, то год обещает быть урожайным и успешным для разного рода деятельности. К Пасхе растаял весь снег — будет обильный урожай.

Если на Пасху идет дождь:

- В день Пасхи идет дождь — вся весна будет дождливой. 

- Дождь идет в понедельник после Великого Воскресения — символ дождливой и прохладной весны. 

- На Пасху выпал обильный, напоминающий ливень дождь — означает, что вырастет большое количество сорняков и полевой травы. Это говорит о том, что нужно позаботиться о своих растениях заранее.

- Дождь пошел во вторник — ждите типичную весну, но прохладное лето. 

- Небо на Пасху хмурится, но дождь так и не пошел — ждите прохладное лето. 

- Приметы в Пасху про грозу говорят о достаточно благоприятном, сытном и урожайном годе.

Облачная погода на Пасху приметы имеет следующие:

Ночью перед Пасхой было чистое и ясное небо — будут заморозки. 

- Ясная погода во вторник после пасмурного воскресенья гласит о дождливом лете и богатом урожае. 

- Светлый праздник проходит вместе с небом, полностью забитым облаками — символ прохладного лета. 

- Пасха проходит в солнечное и ясное воскресенье? Это свидетельствует о хорошем урожае и теплом лете. 

Приметы про Пасху о здоровье 

Для наших предков заболеть на Пасху означало, что активизировалась нечисть, которая всеми силами пытается прервать человеку его службу в церкви. Также люди хранили целый год полотенце, на котором стояли священные куличи. Они могли обтереться им, когда человек заболел. Еще болезни выкатывали с помощью священных яиц, перемещая их по больному месту. 

- Чтобы смыть все болезни, необходимо во время праздника умыться чистой водой из ручья или колодца.

- В детской комнате можно поставить или повесить веточку вербы. Считалось, что она отгоняет от малышей заболевания.
Podrobnosti
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