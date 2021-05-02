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Новости
Украина
2 мая 21, 11:31
В Украине начала работать новая система оформления пенсий
пенсионеры
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В ПФУ раскрыли подробности нового сервиса по назначению пенсий

В Украине запустили сервис по автоматическому назначению пенсий для будущих пенсионеров.

Об этом в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" сообщила начальник управления информационных систем и электронных реестров главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Киеве Наталья Кувшинова.

"После того, как человек прислал нам заявку для назначения пенсии, ему придет сообщение о том, что документы обработаны. И следующее сообщение о том, что ему назначена пенсия, это сообщение поступит в тот срок, когда человек имеет право выхода на пенсию по возрасту", — рассказала Кувшинова.

По ее словам, украинцам, которые будут пользоваться этим сервисом, рекомендуют не забыть логин и пароль электронного кабинета за промежуток времени, пока пенсия будет назначена.

Единственное, что хочу отметить, до этого периода вы не должны забыть логин и пароль своего электронного кабинета. На данный момент этот вход намного упростился, потому что вы входите в свой электронный кабинет с помощью цифровой подписи. Как вы нам подавали заявку с электронной подписью, так с электронной подписью вы можете найти свой кабинет и проверить все уведомления, которые вам посылает ПФУ", — пояснила чиновница.

Ранее сообщалось, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в 2020 году ее офис получил особо много обращений по поводу оплаты труда и размера пенсий.

При этом, в январе Денисова заявила, что обратилась в Конституционный суд с представлением о признании неконституционными отдельных положений законов, касающихся ликвидации и реорганизации больниц в рамках медицинской реформы.

Напомним, в 2020 году Пенсионный фонд Украины недополучил 4 млрд грн из-за предоставления льгот физлицам-предпринимателям.
Delo
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