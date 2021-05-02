Новая неделя грозит Украине заморозками до -3

Не смотря на то, что на дворе уже май, синоптики обещают заморозки. В целом начало следующей недели обещает быть облачным, осадков - минимум. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

- 3-4 мая переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 3 мая местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​3 мая местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3 мая 8-13 °градусов, 4 мая 1-6 тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3; днем 11-16 тепла, - сказано в публикации.

Ранее в Укргидрометцентре дали предварительный прогноз на весь май. Согласно его данным, средняя месячная температура воздуха ожидается 15-18 градусов. В горах будет 11-13 градусов тепла. Месячное количество осадков в западных областях составил 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28-50 мм, что в пределах средних многолетних значений. В первой половине месяца возможны заморозки. Во второй половине месяца может "подмораживать" в северных, центральных, восточных областях и Карпатах.