Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.55
USD
27.79
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 мая 21, 13:15
Чего ждать Украине от визита главного дипломата Байдена?
Энтони Блинкен
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Олег Белоколос дал прогноз, чем Блинкен будет заниматься в Киеве

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен намерен посетить Киев 5-6 мая.

О важности этого визита "Телеграфу" рассказал эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета партии "Сила и Честь" Олег Белоколос.

«Визит госсекретаря США, несомненно, важен для Украины в плане партнерской поддержки на фоне недавнего обострения отношений с Россией. Ведь в соответствии с двусторонней Хартией от 19 декабря 2008 года - Украина и США являются стратегическими партнерами. Будем надеяться, что во время этого визита, за которым вне всяких сомнений будут более чем пристально следить из Москвы, официальный представитель Вашингтона недвусмысленно высказался относительно того, какую именно помощь оборонительного характера США смогут отказать Украине в случае нападения России», - отмечает Олег Белоколос.

По его мнению, Украине было желательно вспомнить о Будапештском меморандуме 1994 года, подчеркнув свой вклад в безопасность всего мира вследствие отказа от ядерного оружия.

«Также было бы желательно сделать акцент на желании Украины получить в ближайшем будущем статус основного союзника США вне НАТО. Это будет содействовать расширению горизонтов украинско-американского взаимодействия, в том числе и в критически важной для нас военно-технической сфере», - подчеркивает эксперт.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что безопасность станет одной из главных тем обсуждения во время визита главы Госдепа США Этони Блинкена.

В американских СМИ визит Блинкена связывают с готовящейся встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Россия отзывает своего посла из США после заявления Байдена
Лавров назвал "тупым" санкционный подход США
Двойная стратегия Путина
Чехия поставила ультиматум России
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Названы новые симптомы коронавируса
noimageВ Киево-Печерской Лавре проигнорировали масочный режим. ФОТО
noimageБлагодатный Огонь прибыл в Свято-Михайловский собор. ФОТО
noimageНовая неделя грозит Украине заморозками до -3
noimageВ Украине начала работать новая система оформления пенсий
Лента новостей