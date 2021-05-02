Чего ждать Украине от визита главного дипломата Байдена?

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен намерен посетить Киев 5-6 мая.

О важности этого визита "Телеграфу" рассказал эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета партии "Сила и Честь" Олег Белоколос.

«Визит госсекретаря США, несомненно, важен для Украины в плане партнерской поддержки на фоне недавнего обострения отношений с Россией. Ведь в соответствии с двусторонней Хартией от 19 декабря 2008 года - Украина и США являются стратегическими партнерами. Будем надеяться, что во время этого визита, за которым вне всяких сомнений будут более чем пристально следить из Москвы, официальный представитель Вашингтона недвусмысленно высказался относительно того, какую именно помощь оборонительного характера США смогут отказать Украине в случае нападения России», - отмечает Олег Белоколос.

По его мнению, Украине было желательно вспомнить о Будапештском меморандуме 1994 года, подчеркнув свой вклад в безопасность всего мира вследствие отказа от ядерного оружия.





«Также было бы желательно сделать акцент на желании Украины получить в ближайшем будущем статус основного союзника США вне НАТО. Это будет содействовать расширению горизонтов украинско-американского взаимодействия, в том числе и в критически важной для нас военно-технической сфере», - подчеркивает эксперт.





Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что безопасность станет одной из главных тем обсуждения во время визита главы Госдепа США Этони Блинкена.





В американских СМИ визит Блинкена связывают с готовящейся встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.