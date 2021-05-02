Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельсвуют фото из Лавры, обнародованные изданием "Буквы".
Читайте также: В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
|
Удобная и симпатичная ТЕЛЕПРОГРАММА Более 200 каналов на Ваш выбор. Легко и просто - в один клик! TVBuzzer.net
В Киево-Печерской Лавре проигнорировали масочный режим. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельсвуют фото из Лавры, обнародованные изданием "Буквы".
Читайте также: В Свято-Михайловский Златоверхий собор прибыл Благодатный Огонь из Иерусалима. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)