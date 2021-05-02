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Украина
2 мая 21, 13:49
В Киево-Печерской Лавре проигнорировали масочный режим. ФОТО
В Киево-Печерской Лавре
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На пасхальном богослужении в Киево-Печерской Лавре прихожане откровенно проигнорировали карантинные ограничения - социальную дистанцию и масочный режим.
На пасхальном богослужении в Киево-Печерской Лавре прихожане откровенно проигнорировали карантинные ограничения - социальную дистанцию и масочный режим.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельсвуют фото из Лавры, обнародованные изданием "Буквы".

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