Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.55
USD
27.79
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 мая 21, 13:57
Названы новые симптомы коронавируса
ковид
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Потеря обоняния и вкуса встречаются все реже, зато стали отмечаться психотические расстройства и другие тяжелые симптомы.
Потеря обоняния и вкуса встречаются все реже, зато стали отмечаться психотические расстройства и другие тяжелые симптомы.

Легкие проявления COVID-19 в виде потери обоняния и вкуса сейчас случаются все реже. Им на смену приходят более выраженные и тяжелые симптомы. Об этом рассказал директор Львовской областной инфекционной больницы, главный инфекционист Львовщины Сергей Федоренко, сообщает в воскресенье, 2 мая, ТСН.

Федоренко отметил, что сейчас коронавирус часто вызывает высокую температуру и выраженную общую слабость.

"У инфицированных температура достигает 40 градусов, выраженная общая слабость. Люди иногда даже не могут передвигаться по квартире или дому. Это - тошнота или рвота, диарея, кашель и одышка. В стационаре в 95% случаев мы видим поражения легких, характеризующееся двусторонней бронхопневмонией, развиваются миокардиты", - сказал главный инфекционист Львовщины.

По его словам, также встречаются поражения со стороны центральной нервной системы.

"Это - дезориентированность в пространстве и времени. Есть даже случаи психотических реакций", - рассказывает Федоренко.

Он отметил, что изредка наблюдаются также и симптомы, которые были в начале пандемии.

"Это - потеря обоняния, вкуса. Но эти признаки COVID-19 встречаются все реже и реже", - отметил Сергей Федоренко.

Он добавил, что у большинства больных с коронавирусом возникают обратимые изменения, они имеют тенденцию к исчезновению, но это занимает до двух-трех месяцев.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 5 094 новых случая коронавируса.
Korrespondent
Ещё по теме:
Как терапия против ревматизма влияет на тяжесть COVID-19?
Названы четыре ранних симптома COVID-19
В ВОЗ дали совет властям Украины по вакцинации от COVID-19
Прогнозируют до 13,5 тыс в день заболевших COVID в январе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Киево-Печерской Лавре проигнорировали масочный режим. ФОТО
noimageЧего ждать Украине от визита главного дипломата Байдена?
noimageБлагодатный Огонь прибыл в Свято-Михайловский собор. ФОТО
noimageНовая неделя грозит Украине заморозками до -3
noimageВ Украине начала работать новая система оформления пенсий
Лента новостей